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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:58
Re: Банк Восток
Мгновенно. Подвохов и комиссий нет.
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:00
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:02
В нерабочее - тоже мгновенно. Но за год пользования картой несколько раз были ситуации, когда был недоступен Интернет-Банк (соответственно и переброска с Накопилки). Иногда пару часов, А разок даже больше суток.
Никаких предупреждений об этом (как это бывает в других банках) не было.
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