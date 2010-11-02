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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:58
Re: Банк Восток
Мгновенно. Подвохов и комиссий нет.
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:00
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:02
В нерабочее - тоже мгновенно. Но за год пользования картой несколько раз были ситуации, когда был недоступен Интернет-Банк (соответственно и переброска с Накопилки). Иногда пару часов, А разок даже больше суток.
Никаких предупреждений об этом (как это бывает в других банках) не было.
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:17
Восток теперь в G-Pay
... делайте хоть что-нибудь!
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