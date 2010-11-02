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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:58

Re: Банк Восток

Мгновенно. Подвохов и комиссий нет.
Gost2013
 
Повідомлень: 98
З нами з: 15.09.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:00

  Gost2013 написав:Мгновенно. Подвохов и комиссий нет.

Спасибо. А в выходные и в нерабочее время тоже мгновенно?
Andrew75
 
Повідомлень: 701
З нами з: 30.09.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:02

  Andrew75 написав:
  Gost2013 написав:Мгновенно. Подвохов и комиссий нет.

Спасибо. А в выходные и в нерабочее время тоже мгновенно?


В нерабочее - тоже мгновенно. Но за год пользования картой несколько раз были ситуации, когда был недоступен Интернет-Банк (соответственно и переброска с Накопилки). Иногда пару часов, А разок даже больше суток.
Никаких предупреждений об этом (как это бывает в других банках) не было.
Gost2013
 
Повідомлень: 98
З нами з: 15.09.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:17

Восток теперь в G-Pay

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:11

Хтось вже використовував таке?


Банк Восток – перший і єдиний банк, який реалізував функцію додавання картки у цифровий гаманець з системи Інтернет-Банку.

Завдяки співпраці Банку Восток і Masterсard, Ви можете додати картку в Masterpass, не покидаючи звичного для Вас Інтернет-Банку. Розрахунки карткою в один клік стають ще простішими. Вам не потрібно проходити реєстрацію на сайті masterpass.com.ua – досить мати акаунт в нашому Інтернет-Банку.

https://my.bankvostok.com.ua/ua/stories/7/
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлень: 1817
З нами з: 01.06.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:02

этот сыр есть можно акционный?

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IMPRINTER
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Повідомлень: 33952
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Подякували: 5383 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:04

Re: Банк Восток

Мені ця торгова марка не подобається.
Кочевник
 
Повідомлень: 273
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