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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:58
Re: Банк Восток
Мгновенно. Подвохов и комиссий нет.
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:00
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:02
В нерабочее - тоже мгновенно. Но за год пользования картой несколько раз были ситуации, когда был недоступен Интернет-Банк (соответственно и переброска с Накопилки). Иногда пару часов, А разок даже больше суток.
Никаких предупреждений об этом (как это бывает в других банках) не было.
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:17
Восток теперь в G-Pay
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:11
Хтось вже використовував таке?
Банк Восток – перший і єдиний банк, який реалізував функцію додавання картки у цифровий гаманець з системи Інтернет-Банку.
Завдяки співпраці Банку Восток і Masterсard, Ви можете додати картку в Masterpass, не покидаючи звичного для Вас Інтернет-Банку. Розрахунки карткою в один клік стають ще простішими. Вам не потрібно проходити реєстрацію на сайті masterpass.com.ua – досить мати акаунт в нашому Інтернет-Банку.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:02
этот сыр есть можно акционный?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:04
Re: Банк Восток
Мені ця торгова марка не подобається.
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:28
Re: Банк Восток
Мой ребёнок никакой не ел, а этот понравился, особенно этого же производителя сметанковый. В метро читал состав на большой головке - неплохой.
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:34
Брав у фасованих брусках - досить не поганий
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:36
Re: Банк Восток
В сільпо нецікаві сири. Смачні в сирному королівстві та у фрешбазі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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