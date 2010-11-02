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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:42
chipmunk написав:
В сільпо нецікаві сири. Смачні в сирному королівстві та у фрешбазі
Иногда покупаем в Пирятине за нал на любой вкус
никому не верю
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