Иногда покупаем в Пирятине за нал на любой вкус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:42
Иногда покупаем в Пирятине за нал на любой вкус
никому не верю
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:31
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:43
Позвонили мне только что с востока, у вас говорят положительный остаток на карте, а вы ею не пользуетесь.
Говорю не выдержала ваша карта конкуренции, вот и не пользуемся, вводите снова начисление баллов за пополнение - расчехлим. Но там же в 2 раза больше баллов в Сильпо и 1% в других торговых точках, бла-бла-бла.
В общем рассказал ей про моню и симу, она вздохнула и попрощалась.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:14
Тоже был диалог. Те же аргументы с двух сторон и те же вздохи. Робота у них такая.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42
Нет чтоб поднять ставки и дать нормальный пикничок золотогоршоникам!
Так они напрягают девочек, чтоб они напрягали золотогоршочников. Так ведь и девочкам нужно платить, и телефон оплачивать и т.п.
Совет банкирам: будьте проще, поднимите ставки до 20-25 (лучше чистоганом), и деньги сами к вам потянутся. Без всяких зазываний.
P.S. Тоже получил аналогичный звонок сегодня, из А-банка
Всё IMHO
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