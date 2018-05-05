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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:42
chipmunk написав:
В сільпо нецікаві сири. Смачні в сирному королівстві та у фрешбазі
Иногда покупаем в Пирятине за нал на любой вкус
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:43
Позвонили мне только что с востока, у вас говорят положительный остаток на карте, а вы ею не пользуетесь.
Говорю не выдержала ваша карта конкуренции, вот и не пользуемся, вводите снова начисление баллов за пополнение - расчехлим. Но там же в 2 раза больше баллов в Сильпо и 1% в других торговых точках, бла-бла-бла.
В общем рассказал ей про моню и симу, она вздохнула и попрощалась.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:14
WachtAmRhein написав:
Позвонили мне только что с востока, у вас говорят положительный остаток на карте, а вы ею не пользуетесь.
Говорю не выдержала ваша карта конкуренции, вот и не пользуемся, вводите снова начисление баллов за пополнение - расчехлим. Но там же в 2 раза больше баллов в Сильпо и 1% в других торговых точках, бла-бла-бла.
В общем рассказал ей про моню и симу, она вздохнула и попрощалась.
Тоже был диалог. Те же аргументы с двух сторон и те же вздохи. Робота у них такая.
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pavyak
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42
pavyak написав:
Тоже был диалог. Те же аргументы с двух сторон и те же вздохи. Робота у них такая
Нет чтоб поднять ставки и дать нормальный пикничок золотогоршоникам!
Так они напрягают девочек, чтоб они напрягали золотогоршочников. Так ведь и девочкам нужно платить, и телефон оплачивать и т.п.
Совет банкирам: будьте проще, поднимите ставки до 20-25 (лучше чистоганом), и деньги сами к вам потянутся. Без всяких зазываний.
P.S. Тоже получил аналогичный звонок сегодня, из А-банка
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:54
Вкладчик1234 написав: pavyak написав:
Тоже был диалог. Те же аргументы с двух сторон и те же вздохи. Робота у них такая
Нет чтоб поднять ставки и дать нормальный пикничок золотогоршоникам!
Так они напрягают девочек, чтоб они напрягали золотогоршочников. Так ведь и девочкам нужно платить, и телефон оплачивать и т.п.
Совет банкирам: будьте проще, поднимите ставки до 20-25 (лучше чистоганом), и деньги сами к вам потянутся. Без всяких зазываний.
P.S. Тоже получил аналогичный звонок сегодня, из А-банка
По абанке погодить. Ща они запустить свою КБ программу, глянем.
Правда, там скорее всего моня-2
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guntherhouse777
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Додано: Нед 15 кві, 2018 17:24
Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 03 тра, 2018 20:52
chipmunk написав:
Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба
відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів на поточному рахунку, в тому числі на незнижувальний залишок 0%;
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 06 тра, 2018 18:37
sens написав: chipmunk написав:
Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба
відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів на поточному рахунку, в тому числі на незнижувальний залишок 0%;
это по говнокарте (красной), по банковским (синей и серой) есть %% на остаток.
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