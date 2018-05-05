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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:42

  chipmunk написав:В сільпо нецікаві сири. Смачні в сирному королівстві та у фрешбазі :)

Иногда покупаем в Пирятине за нал на любой вкус
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:31

  chipmunk написав:В сільпо нецікаві сири. Смачні в сирному королівстві та у фрешбазі :)


В сырном королевстве только цена правда тоже королевская. А так да, вкусно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:43

Позвонили мне только что с востока, у вас говорят положительный остаток на карте, а вы ею не пользуетесь.

Говорю не выдержала ваша карта конкуренции, вот и не пользуемся, вводите снова начисление баллов за пополнение - расчехлим. Но там же в 2 раза больше баллов в Сильпо и 1% в других торговых точках, бла-бла-бла.

В общем рассказал ей про моню и симу, она вздохнула и попрощалась.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:14

  WachtAmRhein написав:Позвонили мне только что с востока, у вас говорят положительный остаток на карте, а вы ею не пользуетесь.

Говорю не выдержала ваша карта конкуренции, вот и не пользуемся, вводите снова начисление баллов за пополнение - расчехлим. Но там же в 2 раза больше баллов в Сильпо и 1% в других торговых точках, бла-бла-бла.

В общем рассказал ей про моню и симу, она вздохнула и попрощалась.

Тоже был диалог. Те же аргументы с двух сторон и те же вздохи. Робота у них такая.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42

  pavyak написав:Тоже был диалог. Те же аргументы с двух сторон и те же вздохи. Робота у них такая

Нет чтоб поднять ставки и дать нормальный пикничок золотогоршоникам!
Так они напрягают девочек, чтоб они напрягали золотогоршочников. Так ведь и девочкам нужно платить, и телефон оплачивать и т.п.

Совет банкирам: будьте проще, поднимите ставки до 20-25 (лучше чистоганом), и деньги сами к вам потянутся. Без всяких зазываний.

P.S. Тоже получил аналогичный звонок сегодня, из А-банка :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:54

  Вкладчик1234 написав:
  pavyak написав:Тоже был диалог. Те же аргументы с двух сторон и те же вздохи. Робота у них такая

Нет чтоб поднять ставки и дать нормальный пикничок золотогоршоникам!
Так они напрягают девочек, чтоб они напрягали золотогоршочников. Так ведь и девочкам нужно платить, и телефон оплачивать и т.п.

Совет банкирам: будьте проще, поднимите ставки до 20-25 (лучше чистоганом), и деньги сами к вам потянутся. Без всяких зазываний.

P.S. Тоже получил аналогичный звонок сегодня, из А-банка :-)

По абанке погодить. Ща они запустить свою КБ программу, глянем.
Правда, там скорее всего моня-2
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:24

Re: Банк Восток

Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:52

опа на тариф

  chipmunk написав:Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба ;)

відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів на поточному рахунку, в тому числі на незнижувальний залишок 0%;
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:37

  sens написав:
  chipmunk написав:Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба ;)

відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів на поточному рахунку, в тому числі на незнижувальний залишок 0%;


это по говнокарте (красной), по банковским (синей и серой) есть %% на остаток.
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IMPRINTER
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