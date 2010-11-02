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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:36

Решением собрания акционеров Банк Восток увеличил свой капитал на 78,067 млн гривен.

Итого капитал Банка Восток составил 523 110 млн. грн.

Напомним, в 2018 году НБУ году НБУ проводит очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.

https://bankvostok.com.ua/press/news/46 ... pital.html
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