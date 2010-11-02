Итого капитал Банка Восток составил 523 110 млн. грн.
Напомним, в 2018 году НБУ году НБУ проводит очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:36
Решением собрания акционеров Банк Восток увеличил свой капитал на 78,067 млн гривен.
Итого капитал Банка Восток составил 523 110 млн. грн.
Напомним, в 2018 году НБУ году НБУ проводит очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 17:42
Re: Банк Восток
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:17
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