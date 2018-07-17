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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:36

Решением собрания акционеров Банк Восток увеличил свой капитал на 78,067 млн гривен.

Итого капитал Банка Восток составил 523 110 млн. грн.

Напомним, в 2018 году НБУ году НБУ проводит очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.

https://bankvostok.com.ua/press/news/46 ... pital.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:46

  chipmunk написав:Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба ;)

До 14 июля можно получить до 100грн пополнение мобильного телефона
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:42

Re: Банк Восток

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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:17

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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 04:07

  vollena71 написав:
  chipmunk написав:Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба ;)

До 14 июля можно получить до 100грн пополнение мобильного телефона
Оплачивайте смартфоном с Mastercard и Банком Восток
Что Вы получаете за участие в акции
25 грн за первую оплату на сумму не меньше 50 гривен
25 грн за пятую оплату, каждая на сумму не меньше 50 гривен
50 грн за десятую оплату, каждая на сумму не меньше 50 гривен


С 14 мая 2018 года до 30 сентября 2018 года...
Видимо, продлили.
guntherhouse777
 
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