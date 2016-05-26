Итого капитал Банка Восток составил 523 110 млн. грн.
Напомним, в 2018 году НБУ году НБУ проводит очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:36
Решением собрания акционеров Банк Восток увеличил свой капитал на 78,067 млн гривен.
Итого капитал Банка Восток составил 523 110 млн. грн.
Напомним, в 2018 году НБУ году НБУ проводит очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:46
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Додано: Вів 17 лип, 2018 17:42
Re: Банк Восток
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:17
500 балів це 5 грн?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 04:07
С 14 мая 2018 года до 30 сентября 2018 года...
Видимо, продлили.
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:49
Нигде не смог прочитать условий, как и вообще этой инфы. В паблике Сільпо на Viber ничего такого не нашёл. Поделитесь ссылкой плиз.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:03
лише обраним чи усім слали?
+50грн !
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:41
kreuz Жлобская акция, про которую не знают не на горячей линии сильпо не на гор линии Восток банка.На гор линии Востока сказали, что за каждый расчёт в аптеке по 500 баллов прийдёт, на самом деле, после 1 покупки пришло сообщение о зачислении 500 баллов, после второй, ничего не пришло, следовательно только за 1 покупку 500 баллов и всё!!!!! Таких жлобов с такими акциями ещё поискать нужно, а потом звонят и спрашивают, почему нашей супер пупер картой не пользуетесь!!!???
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:06
Фамилия Костельман вам что-то говорит?
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