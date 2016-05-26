RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:36

Решением собрания акционеров Банк Восток увеличил свой капитал на 78,067 млн гривен.

Итого капитал Банка Восток составил 523 110 млн. грн.

Напомним, в 2018 году НБУ году НБУ проводит очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.

https://bankvostok.com.ua/press/news/46 ... pital.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:46

  chipmunk написав:Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба ;)

До 14 июля можно получить до 100грн пополнение мобильного телефона
Оплачивайте смартфоном с Mastercard и Банком Восток
Что Вы получаете за участие в акции
25 грн за первую оплату на сумму не меньше 50 гривен
25 грн за пятую оплату, каждая на сумму не меньше 50 гривен
50 грн за десятую оплату, каждая на сумму не меньше 50 гривен
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 18.09.13
Подякував: 290 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:42

Re: Банк Восток

Зображення. 500 баллов за любую покупку в любой аптеке до 22 июля картой власний рахунок
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 09.09.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:17

500 балів це 5 грн?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25179
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 04:07

  vollena71 написав:
  chipmunk написав:Опа, неділя, а працюють, дзвонять. Пенделя дали, чи шо? Не допоможе, кешбек треба ;)

До 14 июля можно получить до 100грн пополнение мобильного телефона
Оплачивайте смартфоном с Mastercard и Банком Восток
Что Вы получаете за участие в акции
25 грн за первую оплату на сумму не меньше 50 гривен
25 грн за пятую оплату, каждая на сумму не меньше 50 гривен
50 грн за десятую оплату, каждая на сумму не меньше 50 гривен


С 14 мая 2018 года до 30 сентября 2018 года...
Видимо, продлили.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:49

  югин написав:Зображення. 500 баллов за любую покупку в любой аптеке до 22 июля картой власний рахунок

Нигде не смог прочитать условий, как и вообще этой инфы. В паблике Сільпо на Viber ничего такого не нашёл. Поделитесь ссылкой плиз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:57

kreuz
Розсилка на вайбер.
V2
4
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 03.07.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:03

  югин написав:Зображення. 500 баллов за любую покупку в любой аптеке до 22 июля картой власний рахунок


лише обраним чи усім слали?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:41

kreuz Жлобская акция, про которую не знают не на горячей линии сильпо не на гор линии Восток банка.На гор линии Востока сказали, что за каждый расчёт в аптеке по 500 баллов прийдёт, на самом деле, после 1 покупки пришло сообщение о зачислении 500 баллов, после второй, ничего не пришло, следовательно только за 1 покупку 500 баллов и всё!!!!! :shock: Таких жлобов с такими акциями ещё поискать нужно, а потом звонят и спрашивают, почему нашей супер пупер картой не пользуетесь!!!???
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 09.09.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:06

  югин написав:kreuz Жлобская акция, про которую не знают не на горячей линии сильпо не на гор линии Восток банка.На гор линии Востока сказали, что за каждый расчёт в аптеке по 500 баллов прийдёт, на самом деле, после 1 покупки пришло сообщение о зачислении 500 баллов, после второй, ничего не пришло, следовательно только за 1 покупку 500 баллов и всё!!!!! :shock: Таких жлобов с такими акциями ещё поискать нужно, а потом звонят и спрашивают, почему нашей супер пупер картой не пользуетесь!!!???


Фамилия Костельман вам что-то говорит? :lol:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 30.11.12
Подякував: 92 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88899091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5817, 5818, 5819
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58186 7444144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 20:22
BBC
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3119, 3120, 3121
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31204 3873520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 17:46
sens
РВС Банк 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
70 8059
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 09:31
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2290)
19.07.2018 22:10
Monobank (7988)
19.07.2018 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.