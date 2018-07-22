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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:51
А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:37
M-Audio написав:
А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.
Напрасно. 3% на любую сумму это вроде неплохо.
Так а что надо сделать, где/как подписаться, чтобы такие предложения получать?
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