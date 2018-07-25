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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:51
А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:37
Напрасно. 3% на любую сумму это вроде неплохо.
Так а что надо сделать, где/как подписаться, чтобы такие предложения получать?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:49
1)там не на всё 3 % , а было только 3% на приобретение до 22.07.2018 в Сильпо смаколиків...
2)предложения приходят от Сильпо по Viber, ничего для этого я лично не предпринимал, возможно у вас в личном кабинете власного рахунку что-то не так в настройках, потревожьте тёплую линию Сильпо, может помогут...
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:39
Re: Банк Восток
В сильпо цены завышены сильно. У конкурентов на 10-30% дешевле, кроме некоторых позиций.
Свинорыл 80lvl
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