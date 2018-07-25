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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:51

А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.
M-Audio
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 23.03.11
Подякував: 205 раз.
Подякували: 221 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:37

  M-Audio написав:А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.

Напрасно. 3% на любую сумму это вроде неплохо.

Так а что надо сделать, где/как подписаться, чтобы такие предложения получать?
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kreuz
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:49

  kreuz написав:
  M-Audio написав:А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.

Напрасно. 3% на любую сумму это вроде неплохо.

Так а что надо сделать, где/как подписаться, чтобы такие предложения получать?

1)там не на всё 3 % , а было только 3% на приобретение до 22.07.2018 в Сильпо смаколиків...
2)предложения приходят от Сильпо по Viber, ничего для этого я лично не предпринимал, возможно у вас в личном кабинете власного рахунку что-то не так в настройках, потревожьте тёплую линию Сильпо, может помогут...
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velvet
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:39

Re: Банк Восток

В сильпо цены завышены сильно. У конкурентов на 10-30% дешевле, кроме некоторых позиций.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:22

  cdj2 написав:В сильпо цены завышены сильно. У конкурентов на 10-30% дешевле, кроме некоторых позиций.

Шея-99.90. Это дорого?
Сегодня брал.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 237 раз.
 
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