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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:51
А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.
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M-Audio
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:37
M-Audio написав:
А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.
Напрасно. 3% на любую сумму это вроде неплохо.
Так а что надо сделать, где/как подписаться, чтобы такие предложения получать?
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kreuz
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:49
kreuz написав: M-Audio написав:
А у меня не аптеки, мне x3 баллов в Сильпо предлагают. Получается, что, возможно, тоже только один раз. Но оно как-то не интересно, независимо от количества раз, и проверять не буду.
Напрасно. 3% на любую сумму это вроде неплохо.
Так а что надо сделать, где/как подписаться, чтобы такие предложения получать?
1)там не на всё 3 % , а было только 3% на приобретение до 22.07.2018 в Сильпо смаколиків...
2)предложения приходят от Сильпо по Viber, ничего для этого я лично не предпринимал, возможно у вас в личном кабинете власного рахунку что-то не так в настройках, потревожьте тёплую линию Сильпо, может помогут...
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velvet
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:39
В сильпо цены завышены сильно. У конкурентов на 10-30% дешевле, кроме некоторых позиций.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:22
cdj2 написав:
В сильпо цены завышены сильно. У конкурентов на 10-30% дешевле, кроме некоторых позиций.
Шея-99.90. Это дорого?
Сегодня брал.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:04
guntherhouse777 написав: cdj2 написав:
В сильпо цены завышены сильно. У конкурентов на 10-30% дешевле, кроме некоторых позиций.
Шея-99.90. Это дорого?
Сегодня брал.
А я вчера по 85 под акцию.
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Ratatui
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Додано: Чет 26 лип, 2018 06:15
cdj2 написав:
В сильпо цены завышены сильно. У конкурентов на 10-30% дешевле, кроме некоторых позиций.
Нет, далеко не все цены завышены. К тому же в ассортименте есть довольно много товаров, в других магазинах не продающихся, а аналоги которым существенно дороже. Плюс к тому, бывают акции типа "Ціни тижня".
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M-Audio
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