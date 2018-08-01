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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:53
Можно ли пополнить какую-нибудь карту Сельпо-Восток на кассе Сельпо другой картой ?
Или только налом ?
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mustbe
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