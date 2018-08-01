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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:53

Можно ли пополнить какую-нибудь карту Сельпо-Восток на кассе Сельпо другой картой ?
Или только налом ?
mustbe
 
Повідомлень: 602
З нами з: 27.12.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:14

Re: Банк Восток

mustbe написав:Можно ли пополнить какую-нибудь карту Сельпо-Восток на кассе Сельпо другой картой ?
Или только налом ?
Только налом.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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  #<1 ... 90919293
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