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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 06:58
Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?
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tarasum
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:55
tarasum написав:
Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pride
Прийти до відділення Банку Восток в Харкові.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:26
кому надо - 100 грн. + стоимость доставки новой почтой )
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:34
IMPRINTER написав:
кому надо - 100 грн. + стоимость доставки новой почтой )
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Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:26
В Сильпо уже перестали давать такие карты?
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M-Audio
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:42
M-Audio написав:
В Сильпо уже перестали давать такие карты?
это другая карта - но тоже припейдная
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IMPRINTER
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- Повідомлень: 35302
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5607 раз.
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