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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 06:58
Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?
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tarasum
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:55
tarasum написав:
Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pride
Прийти до відділення Банку Восток в Харкові.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:26
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:34
IMPRINTER написав:
кому надо - 100 грн. + стоимость доставки новой почтой )
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:26
В Сильпо уже перестали давать такие карты?
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M-Audio
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:42
M-Audio написав:
В Сильпо уже перестали давать такие карты?
это другая карта - но тоже припейдная
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IMPRINTER
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:08
IMPRINTER написав: M-Audio написав:
В Сильпо уже перестали давать такие карты?
это другая карта - но тоже припейдная
Ну я так сходу отличий не заметил. Поэтому, учитывая, что магазинов Сильпо явно больше, чем отделений банка Восток...
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M-Audio
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:24
M-Audio написав:
В Сильпо уже перестали давать такие карты?
Сильпошная не пополняется по П2П, только налом в Сильпо или в ИБ самого Востока.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:29
IMPRINTER написав:
кому надо - 100 грн. + стоимость доставки новой почтой )
оптовым покупателям - скидки )
Картка приймає p2p платежі? Картка прив'язується до номера телефону?
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tarasum
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