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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 06:58

Re: Банк Восток

Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:55

Re: Банк Восток

  tarasum написав:Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?


Прийти до відділення Банку Восток в Харкові.
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pride
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:26

  Фантом написав:
  tarasum написав:Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?


Прийти до відділення Банку Восток в Харкові.
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pride


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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:34

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  tarasum написав:Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?


Прийти до відділення Банку Восток в Харкові.
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pride


кому надо - 100 грн. + стоимость доставки новой почтой )
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:26

В Сильпо уже перестали давать такие карты?
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:42

  M-Audio написав:В Сильпо уже перестали давать такие карты?


это другая карта - но тоже припейдная
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:08

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:В Сильпо уже перестали давать такие карты?


это другая карта - но тоже припейдная

Ну я так сходу отличий не заметил. Поэтому, учитывая, что магазинов Сильпо явно больше, чем отделений банка Восток...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:24

  M-Audio написав:В Сильпо уже перестали давать такие карты?

Сильпошная не пополняется по П2П, только налом в Сильпо или в ИБ самого Востока.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:29

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  tarasum написав:Де можна отримати картку "зручний припейд" від востока?


Прийти до відділення Банку Восток в Харкові.
https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-pride


кому надо - 100 грн. + стоимость доставки новой почтой )
оптовым покупателям - скидки )

Картка приймає p2p платежі? Картка прив'язується до номера телефону?
tarasum
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