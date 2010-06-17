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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 23:33
wig написав: M-Audio написав:
В Сильпо уже перестали давать такие карты?
Сильпошная не пополняется по П2П, только налом в Сильпо или в ИБ самого Востока.
Думаю и жта так же.
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