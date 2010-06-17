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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:33

  wig написав:
  M-Audio написав:В Сильпо уже перестали давать такие карты?

Сильпошная не пополняется по П2П, только налом в Сильпо или в ИБ самого Востока.


Думаю и жта так же.
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  #<1 ... 93949596
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