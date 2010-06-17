Думаю и жта так же.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 23:33
Думаю и жта так же.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:20
В той в тарифах есть: пополнение карты сторонним сервисом - 0 грн.
Так что, может и пополняться. Надо пробовать.
Поскольку вы замутили бизнес по перепродаже этих карт, распечатайте одну и попробуйте. Легче будет рекламировать.
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