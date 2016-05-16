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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:33

  wig написав:
  M-Audio написав:В Сильпо уже перестали давать такие карты?

Сильпошная не пополняется по П2П, только налом в Сильпо или в ИБ самого Востока.


Думаю и жта так же.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:20

  IMPRINTER написав:Думаю и жта так же.

В той в тарифах есть: пополнение карты сторонним сервисом - 0 грн.
Так что, может и пополняться. Надо пробовать.
Поскольку вы замутили бизнес по перепродаже этих карт, распечатайте одну и попробуйте. Легче будет рекламировать.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:47

Восток - молодець,
навчився друкувати виписки в ІБ на укрмові.
(до сих пір навіть якщо інтерфейс на укр, виписка була рос)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:27

  greenozon написав:Восток - молодець,
навчився друкувати виписки в ІБ на укрмові.
(до сих пір навіть якщо інтерфейс на укр, виписка була рос)
Монописуально.
никому не верю
sens
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