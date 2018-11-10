Думаю и жта так же.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 23:33
Думаю и жта так же.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:20
В той в тарифах есть: пополнение карты сторонним сервисом - 0 грн.
Так что, может и пополняться. Надо пробовать.
Поскольку вы замутили бизнес по перепродаже этих карт, распечатайте одну и попробуйте. Легче будет рекламировать.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:47
Восток - молодець,
навчився друкувати виписки в ІБ на укрмові.
(до сих пір навіть якщо інтерфейс на укр, виписка була рос)
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:27
Монописуально.
никому не верю
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:56
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:03
Интересно, пенсионная карта от "Востока" дает какие-то дополнительные бонусы при расчетах в "Сильпо"?
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:21
ShtormK
Не пользовался - не знаю, да и в Тарифах ничего на эту тему не нашел.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:28
Re: Банк Восток
Восток выкатил кишмиш по Apple Pay
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:32
Зміна балансових поточних рахунків фізичних осіб
Згідно з Постановою НБУ № 89 від 11.09.2017 року, з 22.11.2018 номер рахунків фізичних осіб автоматично зміниться. Гроші, що відсилають на старий номер рахунку, будуть автоматично зараховуватись на новий рахунок.
Додано: Нед 11 лис, 2018 02:25
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