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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:59

Вообщем акция с киш мишем по apple pay - персонализированная. Кому не пришло сообщение - не принимает участие. Ганьба!
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:47

Re: Банк Восток

Выполнил 11 оплат (11ю просто на всякий случай), ждем начисления. Правда, не ясно когда, но если 10го смсок о зачислении не будет, начну торбить КЦ.
Mathias
 
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  #<1 ... 94959697
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