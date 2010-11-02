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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:59
Вообщем акция с киш мишем по apple pay - персонализированная. Кому не пришло сообщение - не принимает участие. Ганьба!
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VetalUA
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:47
Выполнил 11 оплат (11ю просто на всякий случай), ждем начисления. Правда, не ясно когда, но если 10го смсок о зачислении не будет, начну торбить КЦ.
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Mathias
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