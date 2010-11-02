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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:59
Вообщем акция с киш мишем по apple pay - персонализированная. Кому не пришло сообщение - не принимает участие. Ганьба!
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:47
Re: Банк Восток
Выполнил 11 оплат (11ю просто на всякий случай), ждем начисления. Правда, не ясно когда, но если 10го смсок о зачислении не будет, начну торбить КЦ.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:55
Re: Банк Восток
Пришли сообщения в Вайбер, в общем, кишмиш оказался нателефонным. Не феерия, но и за это спасибо.
Так что за 500 грн получено 160 минус ~1,80 за отправку трёх СМС на короткий номер (почти нигде у мобильщиков смски на короткие номера в пакет не входят).
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