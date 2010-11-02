Додано: Суб 15 гру, 2018 11:20

Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:

4900 комуналь,

4814 мобилки,

8999 доставку.

У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё? Может есть какие ограничения? Уже забыл, давно не пользовался.



Кстати, с 14.12.2018 в обновлённом приложении Сильпо обещает больше баллов при оплате через QR из приложения с привязанной картой masterpass. Но сколько это, больше? Я так и не нашёл нигде, нет этого и в правилах там.



Знает кто что-то подробнее? Визу Симыну туда никак не удастся подвязать?

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