RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:59

Вообщем акция с киш мишем по apple pay - персонализированная. Кому не пришло сообщение - не принимает участие. Ганьба!
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 30.09.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:47

Re: Банк Восток

Выполнил 11 оплат (11ю просто на всякий случай), ждем начисления. Правда, не ясно когда, но если 10го смсок о зачислении не будет, начну торбить КЦ.
Mathias
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.05.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:55

Re: Банк Восток

Пришли сообщения в Вайбер, в общем, кишмиш оказался нателефонным. Не феерия, но и за это спасибо.

Зображення

Так что за 500 грн получено 160 минус ~1,80 за отправку трёх СМС на короткий номер (почти нигде у мобильщиков смски на короткие номера в пакет не входят).
Mathias
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.05.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 03:02

Re: Банк Восток

На цей номер смс безкоштовно.
Кочевник
 
Повідомлень: 596
З нами з: 16.02.17
Подякував: 103 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:07

Re: Банк Восток

Коллеги, кто знает, что случилось с пополнением накопилки? Забросил деньги на карту родным р2р Востока, дальше хотел пополнить Накопилку. Раньше всегда получалось, а сейчас не идёт, пишет, что не достаточно денег.
Andrew75
 
Повідомлень: 791
З нами з: 30.09.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:20

Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё? Может есть какие ограничения? Уже забыл, давно не пользовался.

Кстати, с 14.12.2018 в обновлённом приложении Сильпо обещает больше баллов при оплате через QR из приложения с привязанной картой masterpass. Но сколько это, больше? Я так и не нашёл нигде, нет этого и в правилах там.

Знает кто что-то подробнее? Визу Симыну туда никак не удастся подвязать?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:35

  kreuz написав:У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё?
Будет
Кстати, с 14.12.2018 в обновлённом приложении Сильпо обещает больше баллов при оплате через QR из приложения с привязанной картой masterpass. Но сколько это, больше? Я так и не нашёл нигде, нет этого и в правилах там.

Знает кто что-то подробнее? Визу Симыну туда никак не удастся подвязать?

Не вижу ничего такого в приложении. Но сима к masterpass подвязывается без проблем, только если ещё куда-нибудь не подвязана. Там дурацкая система, карту можно привязать только к одному приложению, использующему masterpass.
M-Audio
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 23.03.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 94959697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, J, Stringer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1112, 1113, 1114
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11131 1618490
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 гру, 2018 11:35
V2
Альфа-Банк 1 ... 6522, 6523, 6524
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65234 8099818
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 гру, 2018 11:25
VLADPn
Банк Глобус 1 ... 423, 424, 425
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4244 580522
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 21:41
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.