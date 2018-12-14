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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:59
Вообщем акция с киш мишем по apple pay - персонализированная. Кому не пришло сообщение - не принимает участие. Ганьба!
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:47
Re: Банк Восток
Выполнил 11 оплат (11ю просто на всякий случай), ждем начисления. Правда, не ясно когда, но если 10го смсок о зачислении не будет, начну торбить КЦ.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:55
Re: Банк Восток
Пришли сообщения в Вайбер, в общем, кишмиш оказался нателефонным. Не феерия, но и за это спасибо.
Так что за 500 грн получено 160 минус ~1,80 за отправку трёх СМС на короткий номер (почти нигде у мобильщиков смски на короткие номера в пакет не входят).
Додано: Вів 20 лис, 2018 03:02
Re: Банк Восток
На цей номер смс безкоштовно.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:07
Re: Банк Восток
Коллеги, кто знает, что случилось с пополнением накопилки? Забросил деньги на карту родным р2р Востока, дальше хотел пополнить Накопилку. Раньше всегда получалось, а сейчас не идёт, пишет, что не достаточно денег.
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:20
Итого, нужны альтернативы КБ больше 0,5% на:
4900 комуналь,
4814 мобилки,
8999 доставку.
У Сильпо кто-то помнит, хоть 1% будет на это всё? Может есть какие ограничения? Уже забыл, давно не пользовался.
Кстати, с 14.12.2018 в обновлённом приложении Сильпо обещает больше баллов при оплате через QR из приложения с привязанной картой masterpass. Но сколько это, больше? Я так и не нашёл нигде, нет этого и в правилах там.
Знает кто что-то подробнее? Визу Симыну туда никак не удастся подвязать?
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Додано: Суб 15 гру, 2018 11:35
Будет
Не вижу ничего такого в приложении. Но сима к masterpass подвязывается без проблем, только если ещё куда-нибудь не подвязана. Там дурацкая система, карту можно привязать только к одному приложению, использующему masterpass.
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:35
Приложение точно обновили? Клоцайте на яблоко или настройки и шукайте там карты, привязывайте в мастерпасс и... не знаю пока, что будет )))
Ничего, что Сима виза, подвяжется в мастерпасс? Думал туда токо мастер можно подтянуть...
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:46
В Мастерпасс мона подвязывать и Визы (юзаю так Симу на ОККО/Вог-пей ), а в ЧекАут мона подвязывать и Мастеры.
Но в Мастерпасс одновременно может бвть не более 6 карт, а все акции у ЧекАута идут именно с Визами
... делайте хоть что-нибудь!
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