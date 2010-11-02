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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 07:47

  M-Audio написав:
  kreuz написав:Приложение точно обновили? Клоцайте на яблоко или настройки и шукайте там карты, привязывайте в мастерпасс и... не знаю пока, что будет )))

Точно, есть такое. Я посмотреть хотел, а оно мне её сразу и привязало. Ну, точнее, прислало lookup code, а я уж его ввёл сам. Только не очень понимаю, откуда оно узнало, какую именно карту я хочу привязать :-) Я данные не вводил. Возможно, masterpass обнаружил на этом же телефоне прежнюю "привязку" к ОККО. А это значит, что в пределах устройства можно и к нескольким приложениям привязываться.

Странно, что Сима в СМС лукап не показывал, приходилось голосом выяснять, неудобно и долго, удалось даже просрочить тот лукап. С другой стороны на кассе Сильпо попытки оплатить приложением оказались безуспешны, типа не допилили, хотя говорила кассир, что вот эта возможность, но скан QR не приводил к оплате, и кассир попадала в меню оплаты картой.

Так что от Сильпо получил за это обычный КБ в 1% вместо обещанных КЦ 1,5%. Ну ничё, приду ещё не раз )))
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kreuz
 
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