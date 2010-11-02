M-Audio написав:
Точно, есть такое. Я посмотреть хотел, а оно мне её сразу и привязало. Ну, точнее, прислало lookup code, а я уж его ввёл сам. Только не очень понимаю, откуда оно узнало, какую именно карту я хочу привязать Я данные не вводил. Возможно, masterpass обнаружил на этом же телефоне прежнюю "привязку" к ОККО. А это значит, что в пределах устройства можно и к нескольким приложениям привязываться.
Странно, что Сима в СМС лукап не показывал, приходилось голосом выяснять, неудобно и долго, удалось даже просрочить тот лукап. С другой стороны на кассе Сильпо попытки оплатить приложением оказались безуспешны, типа не допилили, хотя говорила кассир, что вот эта возможность, но скан QR не приводил к оплате, и кассир попадала в меню оплаты картой.
Так что от Сильпо получил за это обычный КБ в 1% вместо обещанных КЦ 1,5%. Ну ничё, приду ещё не раз )))