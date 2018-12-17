Додано: Вів 18 гру, 2018 14:37

Получилось. Пришлось логиниться на кассе не пластиком Власного рахунку, а сразу QR в аппликухе, оттуда же и списали сумму покупки с 1,5% КБ. Можно ли аппликуху применять с двух разных телефонов, особенно в платёжном смысле?

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