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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 126
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 07:47

  M-Audio написав:
  kreuz написав:Приложение точно обновили? Клоцайте на яблоко или настройки и шукайте там карты, привязывайте в мастерпасс и... не знаю пока, что будет )))

Точно, есть такое. Я посмотреть хотел, а оно мне её сразу и привязало. Ну, точнее, прислало lookup code, а я уж его ввёл сам. Только не очень понимаю, откуда оно узнало, какую именно карту я хочу привязать :-) Я данные не вводил. Возможно, masterpass обнаружил на этом же телефоне прежнюю "привязку" к ОККО. А это значит, что в пределах устройства можно и к нескольким приложениям привязываться.

Странно, что Сима в СМС лукап не показывал, приходилось голосом выяснять, неудобно и долго, удалось даже просрочить тот лукап. С другой стороны на кассе Сильпо попытки оплатить приложением оказались безуспешны, типа не допилили, хотя говорила кассир, что вот эта возможность, но скан QR не приводил к оплате, и кассир попадала в меню оплаты картой.

Так что от Сильпо получил за это обычный КБ в 1% вместо обещанных КЦ 1,5%. Ну ничё, приду ещё не раз )))
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:37

Получилось. Пришлось логиниться на кассе не пластиком Власного рахунку, а сразу QR в аппликухе, оттуда же и списали сумму покупки с 1,5% КБ. Можно ли аппликуху применять с двух разных телефонов, особенно в платёжном смысле?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:29

А мсс при цьому правильний, кешбек за продукти по карті отримали?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:43

Re: Банк Восток

  kreuz написав:С другой стороны на кассе Сильпо попытки оплатить приложением оказались безуспешны, типа не допилили, хотя говорила кассир, что вот эта возможность, но скан QR не приводил к оплате, и кассир попадала в меню оплаты картой.

Вчера два раза успешно платил Симой через приложение на iPhone. Оба раза приходила спецдевочка и показывала кассирам какие кнопки нажимать на компе.
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:13

  Чорний Ворон написав:А мсс при цьому правильний, кешбек за продукти по карті отримали?

Не знаю, який, але код правильний, бо отримав бонуси як зазвичай. Теперь мене цікавлять ліміти на такі операції та можливість паралельного користування на різних пристроях, бо я цього ніде ще не бачив...
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:49

  M-Audio написав:
  kreuz написав:Приложение точно обновили? Клоцайте на яблоко или настройки и шукайте там карты, привязывайте в мастерпасс и... не знаю пока, что будет )))

Точно, есть такое. Я посмотреть хотел, а оно мне её сразу и привязало. Ну, точнее, прислало lookup code, а я уж его ввёл сам. Только не очень понимаю, откуда оно узнало, какую именно карту я хочу привязать :-) Я данные не вводил. Возможно, masterpass обнаружил на этом же телефоне прежнюю "привязку" к ОККО. А это значит, что в пределах устройства можно и к нескольким приложениям привязываться.


Аналогично. Сразу пришел лукап от аллы (была подвязана в мастерпасс давно). У мастерпаса привязка к номеру телефона. Карта сразу же отобразилась в приложении.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:58

  Чорний Ворон написав:А мсс при цьому правильний, кешбек за продукти по карті отримали?

Прив'язав візу альфи.
За покупку на 320 грн отримав додаткові 160 балів сільпо, і кешбек альфи.
Пін не запитувало.
Чорний Ворон
 
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