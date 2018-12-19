kreuz написав:Приложение точно обновили? Клоцайте на яблоко или настройки и шукайте там карты, привязывайте в мастерпасс и... не знаю пока, что будет )))
Точно, есть такое. Я посмотреть хотел, а оно мне её сразу и привязало. Ну, точнее, прислало lookup code, а я уж его ввёл сам. Только не очень понимаю, откуда оно узнало, какую именно карту я хочу привязать Я данные не вводил. Возможно, masterpass обнаружил на этом же телефоне прежнюю "привязку" к ОККО. А это значит, что в пределах устройства можно и к нескольким приложениям привязываться.
Странно, что Сима в СМС лукап не показывал, приходилось голосом выяснять, неудобно и долго, удалось даже просрочить тот лукап. С другой стороны на кассе Сильпо попытки оплатить приложением оказались безуспешны, типа не допилили, хотя говорила кассир, что вот эта возможность, но скан QR не приводил к оплате, и кассир попадала в меню оплаты картой.
Так что от Сильпо получил за это обычный КБ в 1% вместо обещанных КЦ 1,5%. Ну ничё, приду ещё не раз )))
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Получилось. Пришлось логиниться на кассе не пластиком Власного рахунку, а сразу QR в аппликухе, оттуда же и списали сумму покупки с 1,5% КБ. Можно ли аппликуху применять с двух разных телефонов, особенно в платёжном смысле?
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kreuz написав:С другой стороны на кассе Сильпо попытки оплатить приложением оказались безуспешны, типа не допилили, хотя говорила кассир, что вот эта возможность, но скан QR не приводил к оплате, и кассир попадала в меню оплаты картой.
Вчера два раза успешно платил Симой через приложение на iPhone. Оба раза приходила спецдевочка и показывала кассирам какие кнопки нажимать на компе.
Чорний Ворон написав:А мсс при цьому правильний, кешбек за продукти по карті отримали?
Не знаю, який, але код правильний, бо отримав бонуси як зазвичай. Теперь мене цікавлять ліміти на такі операції та можливість паралельного користування на різних пристроях, бо я цього ніде ще не бачив...
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kreuz написав:Приложение точно обновили? Клоцайте на яблоко или настройки и шукайте там карты, привязывайте в мастерпасс и... не знаю пока, что будет )))
Точно, есть такое. Я посмотреть хотел, а оно мне её сразу и привязало. Ну, точнее, прислало lookup code, а я уж его ввёл сам. Только не очень понимаю, откуда оно узнало, какую именно карту я хочу привязать Я данные не вводил. Возможно, masterpass обнаружил на этом же телефоне прежнюю "привязку" к ОККО. А это значит, что в пределах устройства можно и к нескольким приложениям привязываться.
Аналогично. Сразу пришел лукап от аллы (была подвязана в мастерпасс давно). У мастерпаса привязка к номеру телефона. Карта сразу же отобразилась в приложении.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»