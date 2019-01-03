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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:29

  clientage написав:
  Фантом написав:Никто на Восток сегодня деньги не переводил? Утром отправил несколько переводов, везде деньги зашли ещё до обеда. И только тут тишина.

Угуу :twisted:
У них шото коїться с середины декабря
Вдрух вместо 3..4 зачислений в день стали делать ОДНО и со скрипом и ругнёй под конец дня.
Сёдня божатся, шо до 18:00 все проведут и СЭПы и манисенды одним гамузом.
Видать педальку в Одессе нуна таки смазать :mrgreen: :mrgreen:

Я уж и волноваться начал, деньги отправил на карту жены. Так что даже позвонить поругаться не могу.
Ждём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:36

  Фантом написав:Никто на Восток сегодня деньги не переводил? Утром отправил несколько переводов, везде деньги зашли ещё до обеда. И только тут тишина.


я тоже отправлял - всё как обычно ... на тек. 2620 заходит как положено очень быстро - на карточный 2620 - как всегда - как карта ляжет (до сих пор нету) - глючит синхрон счета с картой
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:37

а с текущего на карту по внутрибанку как ходит?
Тож синхрон хромает?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Никто на Восток сегодня деньги не переводил? Утром отправил несколько переводов, везде деньги зашли ещё до обеда. И только тут тишина.


я тоже отправлял - всё как обычно ... на тек. 2620 заходит как положено очень быстро - на карточный 2620 - как всегда - как карта ляжет (до сих пор нету) - глючит синхрон счета с картой

Запомню, при следующем посещении обязательно открою текущий.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:45

  clientage написав:а с текущего на карту по внутрибанку как ходит?
Тож синхрон хромает?


мгновенно ... пару минут и доступно
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:02

  Фантом написав:Запомню, при следующем посещении обязательно открою текущий.


там недостаточно его просто открыть ... если вы его просто откроете - вы на него в ИБ тока смотреть сможете, а переводить с него - нет )
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:09

А накопилки мона с текущего пополнять, нашару?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:21

О пошло г***о по трубам....

Накопилка это сдохсейф при каптсчете...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:34

ну понятно :evil:
Шаромыжник -- нашевсьоо :idea:
с Востоком нуна прощаться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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