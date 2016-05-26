Додано: Нед 06 січ, 2019 06:48

kreuz написав: Чорний Ворон написав: Чорний Ворон написав: А мсс при цьому правильний, кешбек за продукти по карті отримали? А мсс при цьому правильний, кешбек за продукти по карті отримали?

Прив'язав візу альфи.

За покупку на 320 грн отримав додаткові 160 балів сільпо, і кешбек альфи.

Пін не запитувало. Прив'язав візу альфи.За покупку на 320 грн отримав додаткові 160 балів сільпо, і кешбек альфи.Пін не запитувало.

А де його вводити, на терміналі, якщо запитає? А де його вводити, на терміналі, якщо запитає?

Пин не надо вводить нм при какой сумме. Я расплачивался кредиткой аллы трэвэл больше 1000 (чтоб под рассрочку). Просто скан QR и сказать что оплата приложением. Без пина.ЗЫ Перед этим ввел эту карту на сайте мастерпасс и поставил ее как по умолчанию. Она тут же и в сильпошном приложении сама появилась и тоже по умолчанию. Далее чтоб не путаться так как пользуюсь редко этой кредиткой удалил ее с мастерпасса (в сильпошном сразу исчезла).