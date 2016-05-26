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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:29
clientage написав: Фантом написав:
Никто на Восток сегодня деньги не переводил? Утром отправил несколько переводов, везде деньги зашли ещё до обеда. И только тут тишина.
Угуу
У них шото коїться с середины декабря
Вдрух вместо 3..4 зачислений в день стали делать ОДНО и со скрипом и ругнёй под конец дня.
Сёдня божатся, шо до 18:00 все проведут и СЭПы и манисенды одним гамузом.
Видать педальку в Одессе нуна таки смазать
Я уж и волноваться начал, деньги отправил на карту жены. Так что даже позвонить поругаться не могу.
Ждём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:36
Фантом написав:
Никто на Восток сегодня деньги не переводил? Утром отправил несколько переводов, везде деньги зашли ещё до обеда. И только тут тишина.
я тоже отправлял - всё как обычно ... на тек. 2620 заходит как положено очень быстро - на карточный 2620 - как всегда - как карта ляжет (до сих пор нету) - глючит синхрон счета с картой
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:37
а с текущего на карту по внутрибанку как ходит?
Тож синхрон хромает?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40
IMPRINTER написав: Фантом написав:
Никто на Восток сегодня деньги не переводил? Утром отправил несколько переводов, везде деньги зашли ещё до обеда. И только тут тишина.
я тоже отправлял - всё как обычно ... на тек. 2620 заходит как положено очень быстро - на карточный 2620 - как всегда - как карта ляжет (до сих пор нету) - глючит синхрон счета с картой
Запомню, при следующем посещении обязательно открою текущий.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:45
clientage написав:
а с текущего на карту по внутрибанку как ходит?
Тож синхрон хромает?
мгновенно ... пару минут и доступно
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:02
Фантом написав:
Запомню, при следующем посещении обязательно открою текущий.
там недостаточно его просто открыть ... если вы его просто откроете - вы на него в ИБ тока смотреть сможете, а переводить с него - нет )
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:09
А накопилки мона с текущего пополнять, нашару?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:21
О пошло г***о по трубам....
Накопилка это сдохсейф при каптсчете...
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:34
ну понятно
Шаромыжник -- нашевсьоо
с Востоком нуна прощаться
ПС. Вааще пропали накопилки под конец опердня
Object reference not set to an instance of an object.
Программеры пошли бухать
Вот же ж шарашкина контора, а не банка
Я так понимаю, шо после перехода на 2620хх криворукие программеры не могут нормально привязать субсчета Накопилок
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 06 січ, 2019 06:48
kreuz написав: Чорний Ворон написав: Чорний Ворон написав:
А мсс при цьому правильний, кешбек за продукти по карті отримали?
Прив'язав візу альфи.
За покупку на 320 грн отримав додаткові 160 балів сільпо, і кешбек альфи.
Пін не запитувало.
А де його вводити, на терміналі, якщо запитає?
Пин не надо вводить нм при какой сумме. Я расплачивался кредиткой аллы трэвэл больше 1000 (чтоб под рассрочку). Просто скан QR и сказать что оплата приложением. Без пина.
ЗЫ Перед этим ввел эту карту на сайте мастерпасс и поставил ее как по умолчанию. Она тут же и в сильпошном приложении сама появилась и тоже по умолчанию. Далее чтоб не путаться так как пользуюсь редко этой кредиткой удалил ее с мастерпасса (в сильпошном сразу исчезла).
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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