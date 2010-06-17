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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:04

Re: Банк Восток

[quote="VLADPn"][quote="4532460:kreuz"][quote="4532108:Чорний Ворон"][quote="4530046:Чорний Вэ


Оплата приложением не работает: сегодня 2попытки с картой шмоньки. "Кассир года" говорит тут нет оплатить приложением. Раньше срабатывало.

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fudo900
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