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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:04
[quote="VLADPn"][quote="4532460:kreuz"][quote="4532108:Чорний Ворон"][quote="4530046:Чорний Вэ
Оплата приложением не работает: сегодня 2попытки с картой шмоньки. "Кассир года" говорит тут нет оплатить приложением. Раньше срабатывало.
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fudo900
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