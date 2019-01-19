Він володіючи необхідними знаннями в користуванні електронно-обчислювальною технікою, умисно, з корисливого мотиву, через мережу Інтернет, шляхом використання програмного забезпечення, з функцією автоматичного перебору паролів, інстальованого в операційній системі KaliLinux здійснив несанкціонований вхід до облікового запису в програмі "Власний рахунок" (ТОВ "Сільпо-Фуд"). Так він, знаходячись в особистому кабінеті клієнта на мові web-програмування, відправив серверу ТОВ "Сільпо-Фуд" модифікований "POST" запит, в результаті чого сервер ТОВ "Сільпо-Фуд" отримав команду про зарахування бонусних грошових коштів, на зазначену в запиті картку, що в подальшому дало змогу проводити нею розрахунки в мережі "Сільпо". Згідно інформації наявній в електронній базі даних "Власний рахунок" він провів розрахунки на касах супермаркету "Сільпо", а саме розрахувався бонусами на суму 7056, 09грн.
Він володіючи необхідними знаннями в користуванні електронно-обчислювальною технікою, умисно, з корисливого мотиву, через мережу Інтернет, шляхом використання програмного забезпечення, з функцією автоматичного перебору паролів, інстальованого в операційній системі KaliLinux здійснив несанкціонований вхід до облікового запису в програмі "Власний рахунок" (ТОВ "Сільпо-Фуд"). Так він, знаходячись в особистому кабінеті клієнта на мові web-програмування, відправив серверу ТОВ "Сільпо-Фуд" модифікований "POST" запит, в результаті чого сервер ТОВ "Сільпо-Фуд" отримав команду про зарахування бонусних грошових коштів, на зазначену в запиті картку, що в подальшому дало змогу проводити нею розрахунки в мережі "Сільпо". Згідно інформації наявній в електронній базі даних "Власний рахунок" він провів розрахунки на касах супермаркету "Сільпо", а саме розрахувався бонусами на суму 7056, 09грн.
Свинорылы, как японцы, доведут любую программу лояльности до сказу и без таких манипуляций. Остаётся надеяться на застывших у часі участников рынка )) Сумма вообще не впечатлила, чтобы ради неё аж так стараться, в работу сервера втручаться...
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