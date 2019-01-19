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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:04

Re: Банк Восток

[quote="VLADPn"][quote="4532460:kreuz"][quote="4532108:Чорний Ворон"][quote="4530046:Чорний Вэ


Оплата приложением не работает: сегодня 2попытки с картой шмоньки. "Кассир года" говорит тут нет оплатить приложением. Раньше срабатывало.

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fudo900
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:46

  clientage написав:криворукие программеры

Надо бы им этого спеца к себе взять :)

Він володіючи необхідними знаннями в користуванні електронно-обчислювальною технікою, умисно, з корисливого мотиву, через мережу Інтернет, шляхом використання програмного забезпечення, з функцією автоматичного перебору паролів, інстальованого в операційній системі KaliLinux здійснив несанкціонований вхід до облікового запису в програмі "Власний рахунок" (ТОВ "Сільпо-Фуд"). Так він, знаходячись в особистому кабінеті клієнта на мові web-програмування, відправив серверу ТОВ "Сільпо-Фуд" модифікований "POST" запит, в результаті чого сервер ТОВ "Сільпо-Фуд" отримав команду про зарахування бонусних грошових коштів, на зазначену в запиті картку, що в подальшому дало змогу проводити нею розрахунки в мережі "Сільпо". Згідно інформації наявній в електронній базі даних "Власний рахунок" він провів розрахунки на касах супермаркету "Сільпо", а саме розрахувався бонусами на суму 7056, 09грн.
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:44

  fudo900 написав:Оплата приложением не работает: сегодня 2попытки с картой шмоньки. "Кассир года" говорит тут нет оплатить приложением. Раньше срабатывало.

Отправлено с моего ASUS_X00TD через Tapatalk

Спустя час от Вашего поста без проблем оплатил. Даже в онлайн быть не обязательно для этого. Бывают и проблемы со связью, и с софтом на кассе, и сбои на стороне банка, всякое может произойти...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:53

  sola написав:
  clientage написав:криворукие программеры

Надо бы им этого спеца к себе взять :)

Він володіючи необхідними знаннями в користуванні електронно-обчислювальною технікою, умисно, з корисливого мотиву, через мережу Інтернет, шляхом використання програмного забезпечення, з функцією автоматичного перебору паролів, інстальованого в операційній системі KaliLinux здійснив несанкціонований вхід до облікового запису в програмі "Власний рахунок" (ТОВ "Сільпо-Фуд"). Так він, знаходячись в особистому кабінеті клієнта на мові web-програмування, відправив серверу ТОВ "Сільпо-Фуд" модифікований "POST" запит, в результаті чого сервер ТОВ "Сільпо-Фуд" отримав команду про зарахування бонусних грошових коштів, на зазначену в запиті картку, що в подальшому дало змогу проводити нею розрахунки в мережі "Сільпо". Згідно інформації наявній в електронній базі даних "Власний рахунок" він провів розрахунки на касах супермаркету "Сільпо", а саме розрахувався бонусами на суму 7056, 09грн.

Свинорылы, как японцы, доведут любую программу лояльности до сказу и без таких манипуляций. Остаётся надеяться на застывших у часі участников рынка )) Сумма вообще не впечатлила, чтобы ради неё аж так стараться, в работу сервера втручаться...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:48

тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:37

  IMPRINTER написав:тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.


Да свинорыл по сравнению с хакером это безобидный хомячок.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:56

Re: Банк Восток

смотря какой свинорыл, ))) есть такие что по реверсам работают ...
и это совсем не хомячки ))))
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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