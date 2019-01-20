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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:24
Востаннє редагувалось Banki в Нед 20 січ, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:26
это вы про финансовых туристов ? )
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Додано: Пон 21 січ, 2019 01:41
Так я об том и говорю, что закон преступать слишком топорно, нет в этом жодної необхідності, ведь свинорылить законно гораздо кошернее, я бы даже сказал, изысканно )) Хотя я и не согласен, что хакер обязательно уголовник, хакерить тоже можно в рамках закона, просто это понятие несколько иное, более широкое даже. Лайф-хакер и свинорыл во многом братья, предметные области только разные у хакеров бывают, не всегда совпадающие со свинорыльными ))
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