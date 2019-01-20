RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:24

  korovas2 написав:По реверсу рапотает тернополь и львоф!

:wink:
Востаннє редагувалось Banki в Нед 20 січ, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 520
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:26

  Banki написав:
  korovas2 написав:По реверсу рапотает тернополь и львоф!

был еще одни , с западной територии :wink:


это вы про финансовых туристов ? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35580
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5664 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 01:41

  IMPRINTER написав:тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.

Так я об том и говорю, что закон преступать слишком топорно, нет в этом жодної необхідності, ведь свинорылить законно гораздо кошернее, я бы даже сказал, изысканно )) Хотя я и не согласен, что хакер обязательно уголовник, хакерить тоже можно в рамках закона, просто это понятие несколько иное, более широкое даже. Лайф-хакер и свинорыл во многом братья, предметные области только разные у хакеров бывают, не всегда совпадающие со свинорыльными ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 06:45

Импри,

"здійснювали придбання на бали подарункових сертифікатів магазинів «COMFI», «Bodo Card», «WINETIME», «F.ua», «ATL», «Антошка», «Спорт Мастер», карток на пальне АЗС «WOG», карток поповнення номерів мобільних операторів, за які в подальшому купували техніку у вищевказаних магазинах, пальне на АЗС «WOG» та поповнювали рахунки номерів мобільних операторів. Надалі техніку вказані особи збували через мережу інтернет на сайт «www.olx.ua»."
А что, по Ревардсу есть ограничение на пополняхи?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3773
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:28

  IMPRINTER написав:тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.

На самом деле - тонкая грань между законным свинорыльством и незаконным хакерством может быть весьма размыта.
И то, что имярек считает безобидным свинорыльством, - доблестные товарищи вполне могут счесть злостным правонарушением
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 984
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, gurazda, slasva і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3363, 3364, 3365
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33642 4145712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 09:33
gurazda
Альфа-Банк 1 ... 6651, 6652, 6653
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66525 8238333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 09:14
qwe_ua
А-Банк 1 ... 1138, 1139, 1140
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11395 1659575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 08:03
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.