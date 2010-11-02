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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:24
Востаннє редагувалось Banki в Нед 20 січ, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:26
это вы про финансовых туристов ? )
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Додано: Пон 21 січ, 2019 01:41
Так я об том и говорю, что закон преступать слишком топорно, нет в этом жодної необхідності, ведь свинорылить законно гораздо кошернее, я бы даже сказал, изысканно )) Хотя я и не согласен, что хакер обязательно уголовник, хакерить тоже можно в рамках закона, просто это понятие несколько иное, более широкое даже. Лайф-хакер и свинорыл во многом братья, предметные области только разные у хакеров бывают, не всегда совпадающие со свинорыльными ))
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Додано: Пон 21 січ, 2019 06:45
Импри,
"здійснювали придбання на бали подарункових сертифікатів магазинів «COMFI», «Bodo Card», «WINETIME», «F.ua», «ATL», «Антошка», «Спорт Мастер», карток на пальне АЗС «WOG», карток поповнення номерів мобільних операторів, за які в подальшому купували техніку у вищевказаних магазинах, пальне на АЗС «WOG» та поповнювали рахунки номерів мобільних операторів. Надалі техніку вказані особи збували через мережу інтернет на сайт «www.olx.ua»."
А что, по Ревардсу есть ограничение на пополняхи?
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:28
На самом деле - тонкая грань между законным свинорыльством и незаконным хакерством может быть весьма размыта.
И то, что имярек считает безобидным свинорыльством, - доблестные товарищи вполне могут счесть злостным правонарушением
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:16
mustbe
хаккер - это преступник ... не может быть законных действий хаккера равно как и законных действий насилльника. хаккерство - это вид преступления.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17
доблестные товарищи могут счесть преступлением, что угодно ... но там нет судебной перспективы никакой это первое. Ну и чтоб это заинтересовало доблестных товарищей должно быть заявление от пострадавшего для начала.
Формулировка как в документах выше "воспользовались несовершенством системы" вообще не выдерживает критики ... там же еще налоги платились .. так можно сказать что и МИНсдох парралельно воспользовался недосканалистю и необосновано нажился ... в суде такое однозначно рассыпится, но может какое то мировое соглшение они и заключили с Приватом и что-то ему вернули.
но реверс безусловно из всех свинячих методов самый дискуссионный, да и то уже давно его прохавали.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:32
Re: Банк Восток
Хорошо, за что тогда прижали этих товарищей ?
Они не совершали ничего противозаконного, просто свинорылили.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:35
Re: Банк Восток
Хакерство взагалі м.б. різним, наприклад "лайфхак"
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:39
Вони повинні були повідомити про недосконалість системи банку.
Гриценко...наш Президент
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