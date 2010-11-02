Додано: Пон 21 січ, 2019 10:16

mustbe



хаккер - это преступник ... не может быть законных действий хаккера равно как и законных действий насилльника. хаккерство - это вид преступления.

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