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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:24

  korovas2 написав:По реверсу рапотает тернополь и львоф!

:wink:
Востаннє редагувалось Banki в Нед 20 січ, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:26

  Banki написав:
  korovas2 написав:По реверсу рапотает тернополь и львоф!

был еще одни , с западной територии :wink:


это вы про финансовых туристов ? )
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 01:41

  IMPRINTER написав:тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.

Так я об том и говорю, что закон преступать слишком топорно, нет в этом жодної необхідності, ведь свинорылить законно гораздо кошернее, я бы даже сказал, изысканно )) Хотя я и не согласен, что хакер обязательно уголовник, хакерить тоже можно в рамках закона, просто это понятие несколько иное, более широкое даже. Лайф-хакер и свинорыл во многом братья, предметные области только разные у хакеров бывают, не всегда совпадающие со свинорыльными ))
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 06:45

Импри,

"здійснювали придбання на бали подарункових сертифікатів магазинів «COMFI», «Bodo Card», «WINETIME», «F.ua», «ATL», «Антошка», «Спорт Мастер», карток на пальне АЗС «WOG», карток поповнення номерів мобільних операторів, за які в подальшому купували техніку у вищевказаних магазинах, пальне на АЗС «WOG» та поповнювали рахунки номерів мобільних операторів. Надалі техніку вказані особи збували через мережу інтернет на сайт «www.olx.ua»."
А что, по Ревардсу есть ограничение на пополняхи?
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:28

  IMPRINTER написав:тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.

На самом деле - тонкая грань между законным свинорыльством и незаконным хакерством может быть весьма размыта.
И то, что имярек считает безобидным свинорыльством, - доблестные товарищи вполне могут счесть злостным правонарушением
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:16

mustbe

хаккер - это преступник ... не может быть законных действий хаккера равно как и законных действий насилльника. хаккерство - это вид преступления.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.

На самом деле - тонкая грань между законным свинорыльством и незаконным хакерством может быть весьма размыта.
И то, что имярек считает безобидным свинорыльством, - доблестные товарищи вполне могут счесть злостным правонарушением


доблестные товарищи могут счесть преступлением, что угодно ... но там нет судебной перспективы никакой это первое. Ну и чтоб это заинтересовало доблестных товарищей должно быть заявление от пострадавшего для начала.
Формулировка как в документах выше "воспользовались несовершенством системы" вообще не выдерживает критики ... там же еще налоги платились .. так можно сказать что и МИНсдох парралельно воспользовался недосканалистю и необосновано нажился ... в суде такое однозначно рассыпится, но может какое то мировое соглшение они и заключили с Приватом и что-то ему вернули.

но реверс безусловно из всех свинячих методов самый дискуссионный, да и то уже давно его прохавали.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:32

Re: Банк Восток

Хорошо, за что тогда прижали этих товарищей ?

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, серед яких ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, в період з 01.01.2016 року 01.06.2016 року, за попередньою змовою систематично користувалися технічною недосконалістю програми винагород «MasterCard Rewards» з накопичення балів, які в подальшому були використані для отримання матеріальних благ. Так, за кожних потрачених 5 гривень система «MasterCard Rewards» нараховувала 1 бал. Після накопичення певної суми балів стало можливим придбати за них товари.


Они не совершали ничего противозаконного, просто свинорылили.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:35

Re: Банк Восток

Хакерство взагалі м.б. різним, наприклад "лайфхак" ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:39

  mustbe написав:Хорошо, за что тогда прижали этих товарищей ?

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, серед яких ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, в період з 01.01.2016 року 01.06.2016 року, за попередньою змовою систематично користувалися технічною недосконалістю програми винагород «MasterCard Rewards» з накопичення балів, які в подальшому були використані для отримання матеріальних благ. Так, за кожних потрачених 5 гривень система «MasterCard Rewards» нараховувала 1 бал. Після накопичення певної суми балів стало можливим придбати за них товари.


Они не совершали ничего противозаконного, просто свинорылили.

Вони повинні були повідомити про недосконалість системи банку.
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