В том то и вопрос.
Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение.
А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?
Простой пример:
намолотил человек себе сотню акков Бильше.
Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд.
За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет.
Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?