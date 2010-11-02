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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:47

В том то и вопрос.
Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение.
А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?

Простой пример:
намолотил человек себе сотню акков Бильше.
Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд.
За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет.
Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:16

  mustbe написав:В том то и вопрос.
Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение.
А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?

Простой пример:
намолотил человек себе сотню акков Бильше.
Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд.
За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет.
Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?


где гарантия, что к вам не постучаться люди в шинелях просто так за то что вы своим видом оскорбили чувства какого то там верующего ? ... постучаться к вам могут когда угодно за что угодно ... мы говорим о судебной перспективе этого вопроса ... судебной перспективы того, что вы описали про "намолотил человек себе сотню акков Бильше" - нет никакой.

Акция в сильпо/атб - что-то продается по демпинговым ценам с целью привлечения покапателя с ограничением (1 единица в руки), т.е. производитель/торговец на этом несет прямые убытки с целью довести товар до бОльшего числа покупателей перспективных ... тут приходит несколько пенсов и пять раз становится в очереди и покупает по сути не 1 положенный, а 5 товаром по явно заниженной цене (т.е. явно злоупотребили этой акцией) ... где гарантия, что завтра к этим пенсам не придут люди в шинелях? такой же точно пример как у вас с Бильше.

все программы лояльности так или иначе убыточны, т.к. просто это часть маркетингового бюджета - решили меньше тратить на рекламу и больше на фантики - типа так будет эффективней.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

Re: Банк Восток

Капец, наше дело на грани закона что-ли? Я думал безопасно свинорылю, а тут оказывается надо бояться серых шинелей ))) Я даже хакеров рассматривал в более общем изначальном (а не современном юридическом) понимании, которое как раз и предполагает изучение недокументированных возможностей, тонкостей регламента и их изящная (а то есть законная) эксплуатация (изысканную мебель топором надо суметь вырубить)...
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