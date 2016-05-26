В том то и вопрос. Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение. А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?
Простой пример: намолотил человек себе сотню акков Бильше. Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд. За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет. Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?
mustbe написав:В том то и вопрос. Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение. А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?
Простой пример: намолотил человек себе сотню акков Бильше. Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд. За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет. Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?
где гарантия, что к вам не постучаться люди в шинелях просто так за то что вы своим видом оскорбили чувства какого то там верующего ? ... постучаться к вам могут когда угодно за что угодно ... мы говорим о судебной перспективе этого вопроса ... судебной перспективы того, что вы описали про "намолотил человек себе сотню акков Бильше" - нет никакой.
Акция в сильпо/атб - что-то продается по демпинговым ценам с целью привлечения покапателя с ограничением (1 единица в руки), т.е. производитель/торговец на этом несет прямые убытки с целью довести товар до бОльшего числа покупателей перспективных ... тут приходит несколько пенсов и пять раз становится в очереди и покупает по сути не 1 положенный, а 5 товаром по явно заниженной цене (т.е. явно злоупотребили этой акцией) ... где гарантия, что завтра к этим пенсам не придут люди в шинелях? такой же точно пример как у вас с Бильше.
все программы лояльности так или иначе убыточны, т.к. просто это часть маркетингового бюджета - решили меньше тратить на рекламу и больше на фантики - типа так будет эффективней.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Капец, наше дело на грани закона что-ли? Я думал безопасно свинорылю, а тут оказывается надо бояться серых шинелей ))) Я даже хакеров рассматривал в более общем изначальном (а не современном юридическом) понимании, которое как раз и предполагает изучение недокументированных возможностей, тонкостей регламента и их изящная (а то есть законная) эксплуатация (изысканную мебель топором надо суметь вырубить)...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/