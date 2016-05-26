RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:47

В том то и вопрос.
Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение.
А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?

Простой пример:
намолотил человек себе сотню акков Бильше.
Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд.
За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет.
Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:16

  mustbe написав:В том то и вопрос.
Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение.
А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?

Простой пример:
намолотил человек себе сотню акков Бильше.
Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд.
За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет.
Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?


где гарантия, что к вам не постучаться люди в шинелях просто так за то что вы своим видом оскорбили чувства какого то там верующего ? ... постучаться к вам могут когда угодно за что угодно ... мы говорим о судебной перспективе этого вопроса ... судебной перспективы того, что вы описали про "намолотил человек себе сотню акков Бильше" - нет никакой.

Акция в сильпо/атб - что-то продается по демпинговым ценам с целью привлечения покапателя с ограничением (1 единица в руки), т.е. производитель/торговец на этом несет прямые убытки с целью довести товар до бОльшего числа покупателей перспективных ... тут приходит несколько пенсов и пять раз становится в очереди и покупает по сути не 1 положенный, а 5 товаром по явно заниженной цене (т.е. явно злоупотребили этой акцией) ... где гарантия, что завтра к этим пенсам не придут люди в шинелях? такой же точно пример как у вас с Бильше.

все программы лояльности так или иначе убыточны, т.к. просто это часть маркетингового бюджета - решили меньше тратить на рекламу и больше на фантики - типа так будет эффективней.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35632
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5665 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

Re: Банк Восток

Капец, наше дело на грани закона что-ли? Я думал безопасно свинорылю, а тут оказывается надо бояться серых шинелей ))) Я даже хакеров рассматривал в более общем изначальном (а не современном юридическом) понимании, которое как раз и предполагает изучение недокументированных возможностей, тонкостей регламента и их изящная (а то есть законная) эксплуатация (изысканную мебель топором надо суметь вырубить)...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:23

Re: Банк Восток

  kreuz написав:Я даже хакеров рассматривал в более общем


ґакери теж є чорні, білі, сірі...
не все так просто:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:40

Угу. Согласно Wiki и первоисточнику Jargon File чёрные - скорее крэкеры ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:10

Цікаво - побачив таку новину в кабіні банку

http://prntscr.com/mdaxs3

чи таким усі банки займаються зараз?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:49

  IMPRINTER написав:аким чином вказана група осіб, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, своїми діями завдала збитків ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 485400,40 грн.

т.е. по счёту прошло 40 лямов и приват это всё трепетно "терпел" ... а потом вдруг увидел убыток 485К ... чего им раньше карты не блоканули, а?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 21.04.11
Подякував: 375 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:34

Прийшло СМС про нову акцію

деталі на сайті

Вигравайте iPhone
Платіть смартфоном з Банк Восток та Mastercard і вигравайте iPhone XS, Samsung Galaxy S9 Plus та інші призи


https://bankvostok.com.ua/private/servi ... s/pay-more
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:22

  greenozon написав:Прийшло СМС про нову акцію

деталі на сайті

Вигравайте iPhone
Платіть смартфоном з Банк Восток та Mastercard і вигравайте iPhone XS, Samsung Galaxy S9 Plus та інші призи


https://bankvostok.com.ua/private/servi ... s/pay-more

Вірно зрозумів, що рахуються лише платежі пристроями з NFC, тобто аплікухою Сільпо QR платіж не прийматиме участі?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99100101102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lel і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6731, 6732, 6733
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67320 8305642
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 08:25
Vorlon
А-Банк 1 ... 1154, 1155, 1156
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11556 1679764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 00:26
Искатель
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 21, 22, 23
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
224 26115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 20:05
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.