Додано: Пон 21 січ, 2019 11:16

mustbe написав: В том то и вопрос.

Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение.

А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?



Простой пример:

намолотил человек себе сотню акков Бильше.

Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд.

За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет.

Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ? В том то и вопрос.Да, если кто-то влез на сервер, подобрал пароль рута и полнил свой счет на несколько лямов - это безусловно хакерство, правонарушение.А если использовать неафишируемые/незадокументированные возможности сайта банка или ПС, таскать мешки, совершать бессмысленные переводы/покупки и тд - где та тонкая грань, которая отделяет то, что просто странно от того, что противозаконно ?Простой пример:намолотил человек себе сотню акков Бильше.Накручивает их как может - бессмысленные переводы, покупки на микроскопические суммы и тд.За полученные бонусы получает определенные блага. Кто-то же оплачивает этот банкет.Где гарантия, что к нему не постучатся люди в серых шинелях ?

где гарантия, что к вам не постучаться люди в шинелях просто так за то что вы своим видом оскорбили чувства какого то там верующего ? ... постучаться к вам могут когда угодно за что угодно ... мы говорим о судебной перспективе этого вопроса ... судебной перспективы того, что вы описали про "намолотил человек себе сотню акков Бильше" - нет никакой.Акция в сильпо/атб - что-то продается по демпинговым ценам с целью привлечения покапателя с ограничением (1 единица в руки), т.е. производитель/торговец на этом несет прямые убытки с целью довести товар до бОльшего числа покупателей перспективных ... тут приходит несколько пенсов и пять раз становится в очереди и покупает по сути не 1 положенный, а 5 товаром по явно заниженной цене (т.е. явно злоупотребили этой акцией) ... где гарантия, что завтра к этим пенсам не придут люди в шинелях? такой же точно пример как у вас с Бильше.все программы лояльности так или иначе убыточны, т.к. просто это часть маркетингового бюджета - решили меньше тратить на рекламу и больше на фантики - типа так будет эффективней.