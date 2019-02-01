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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:50

Картка «Власний Рахунок» Преміум
https://bankvostok.com.ua/private/cards ... wn-premium
Оформлення карти на 3 роки
Безкоштовно.........з 01.02.2019р. по 01.04.2019р.
Щомісячне обслуговування
Безкоштовно........якщо розраховуєтесь в місяць на 5000 грн та більше :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:51

Re: Банк Восток

Щомісячне обслуговування - Безкоштовно, якщо розраховуєтесь в місяць на 5000 грн та більше
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:13

Re: Банк Восток

Фантом написав:
  kreuz написав:Вірно зрозумів, що рахуються лише платежі пристроями з NFC, тобто аплікухою Сільпо QR платіж не прийматиме участі?

Это ж акция банка, а не Сильпо. Тем более апликухой можно только в Сильпо рассчитаться, а банк заинтересован, чтоб его картами платили везде.
Никто не мешает заиметь аппарат с NFC.
Тем паче в гуглопей карты сильпо (бомжацкие) вяжутся на ура.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:54

  cdj2 написав:
Фантом написав:
  kreuz написав:Вірно зрозумів, що рахуються лише платежі пристроями з NFC, тобто аплікухою Сільпо QR платіж не прийматиме участі?

Это ж акция банка, а не Сильпо. Тем более апликухой можно только в Сильпо рассчитаться, а банк заинтересован, чтоб его картами платили везде.
Никто не мешает заиметь аппарат с NFC.
Тем паче в гуглопей карты сильпо (бомжацкие) вяжутся на ура.

Взял бы Сяоми 5+ или Ноут 5, но в них нету НФС. Есть нормальная альтернатива за близкий бюджет (+/- 150$) с бесконтактом и сканером?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:13

  kreuz написав:Взял бы Сяоми 5+ или Ноут 5, но в них нету НФС. Есть нормальная альтернатива за близкий бюджет (+/- 150$) с бесконтактом и сканером?

Скоро должна выйти новая бюджетная серия самсунгов М. Там вполне интересные параметры, и почти во всём ряду будет NFC

Например:
https://www.ixbt.com/news/2019/01/18/samsung-galaxy-m-xiaomi.html
https://www.ixbt.com/news/2019/01/14/samsung-galaxy-m10-m20-30.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31

Re: Банк Восток

Мой аппарат обошёлся в $100. И вполне юзабельно. Особенно если залить туда девятого андрюшку.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:32

cdj2
Що за апарат??
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:38

  V2 написав:cdj2
Що за апарат??


ноунейм с али-экспересс
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:40

IMPRINTER
Ви ризикові :)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:44

Re: Банк Восток

Ехх, коли вже браслет з nfc вийде ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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