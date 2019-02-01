Оформлення карти на 3 роки
Безкоштовно.........з 01.02.2019р. по 01.04.2019р.
Щомісячне обслуговування
Безкоштовно........якщо розраховуєтесь в місяць на 5000 грн та більше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 15:50
Картка «Власний Рахунок» Преміум
Оформлення карти на 3 роки
Безкоштовно.........з 01.02.2019р. по 01.04.2019р.
Щомісячне обслуговування
Безкоштовно........якщо розраховуєтесь в місяць на 5000 грн та більше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 лют, 2019 15:51
Re: Банк Восток
Щомісячне обслуговування - Безкоштовно, якщо розраховуєтесь в місяць на 5000 грн та більше
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 12 лют, 2019 22:13
Re: Банк Восток
Никто не мешает заиметь аппарат с NFC.
Тем паче в гуглопей карты сильпо (бомжацкие) вяжутся на ура.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:54
Взял бы Сяоми 5+ или Ноут 5, но в них нету НФС. Есть нормальная альтернатива за близкий бюджет (+/- 150$) с бесконтактом и сканером?
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Додано: Сер 13 лют, 2019 11:13
Скоро должна выйти новая бюджетная серия самсунгов М. Там вполне интересные параметры, и почти во всём ряду будет NFC
Например:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31
Re: Банк Восток
Мой аппарат обошёлся в $100. И вполне юзабельно. Особенно если залить туда девятого андрюшку.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:38
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:44
Re: Банк Восток
Ехх, коли вже браслет з nfc вийде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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