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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
30
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:54

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:cdj2
Що за апарат??


ноунейм с али-экспересс

Моя попытка соригинальничать закончилась тем что часики с симкартой сами куда-то в инет заходили и что-то отправляли каждый день. Ради эксперимента конечно можно,но китайцы такое гуано на своем экспрессе тарят
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11332
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  #<1 ... 101102103104
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