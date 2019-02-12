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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:54
IMPRINTER написав: V2 написав:cdj2
Що за апарат??
ноунейм с али-экспересс
Моя попытка соригинальничать закончилась тем что часики с симкартой сами куда-то в инет заходили и что-то отправляли каждый день. Ради эксперимента конечно можно,но китайцы такое гуано на своем экспрессе тарят
никому не верю
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