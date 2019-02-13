Моя попытка соригинальничать закончилась тем что часики с симкартой сами куда-то в инет заходили и что-то отправляли каждый день. Ради эксперимента конечно можно,но китайцы такое гуано на своем экспрессе тарят
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:54
Моя попытка соригинальничать закончилась тем что часики с симкартой сами куда-то в инет заходили и что-то отправляли каждый день. Ради эксперимента конечно можно,но китайцы такое гуано на своем экспрессе тарят
никому не верю
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:09
Re: Банк Восток
Samsung Galaxy A3 2016 (A300FU).
Почти в каждой подписи его тапок пишет. Как вариант существует A300F, но там оперативки меньше. Всего гиг, а в этом - полтора.
Свинорыл 80lvl
|