Samsung Galaxy A3 2016 (A300FU).V2 написав:cdj2
Що за апарат??
Почти в каждой подписи его тапок пишет. Как вариант существует A300F, но там оперативки меньше. Всего гиг, а в этом - полтора.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:09
Re: Банк Восток
Samsung Galaxy A3 2016 (A300FU).
Почти в каждой подписи его тапок пишет. Как вариант существует A300F, но там оперативки меньше. Всего гиг, а в этом - полтора.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Сер 06 бер, 2019 09:29
Банк Восток
Мошенничество со стороны Восток Банка
Пополнял карту с Le Silpo. В результате деньги не пришли на карточку. Сказали в течении суток но до сих пор жду. Попытки звонка в банк ни к чему не привели, мол ждите. Этот лохотрон уже начинает напоминать банк ПУМБ, когда к вам приходят деньги на карточку и их забирают на три дня мол по постановлению Визы.
Неужели вам не стыдно?
Во первых вы создали проблему для меня а во вторых для Le Silpo.
Код операции 24207723
Додано: Сер 06 бер, 2019 16:40
В банки взагалі є регламенти на такі поповнення як в Комси?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 бер, 2019 21:56
онлайн поповнення
завжди даю гроші для поповнення картки на касі Сільпо і тут же нею розраховуюсь
таких поповнень вже було десятки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 тра, 2019 17:36
Накопилка уже 10%
Деталі Накопилки
Статус НакопилкиАктивний
Дата відкриття договору3листопада2016
Баланс рахунку в ГРН 160 381,75
Річна відсоткова ставка при сумі від 0,01 до 5000 грн.4.95%
Річна відсоткова ставка при сумі від 5000,01 до 10000 грн.8%
Річна відсоткова ставка при сумі від 10000,01 грн.
никому не верю
Додано: Вів 14 тра, 2019 17:46
Re: Банк Восток
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 тра, 2019 18:12
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 тра, 2019 19:29
Было ДВЕНАДЦАТЬ!!!
никому не верю
Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:07
Re: Банк Восток
А есть какие-то лимиты на переводы в ИБ?
Игрался с Накопилкой переводил с неё, потом обратно на неё. Раз десять перевёл, теперь пишет "лимит по операциям превышен".
Не даёт ни на Накопилку, ни с неё перевести, вобще никаких переводов между счетами.
При этом платежи и переводы сторонними ресурсами проходят на ура. Т.е. карта не в блоке.
Горячка говорит, что фактическое зачисление на Накопилку в течении суток и типа поэтому могут быть проблемы. Вобщем звоните завтра, будем разбираться.
Я б может им и поверил, но такая же фигня при попытке перевести деньги с одной своей карты на другую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
|