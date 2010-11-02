Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:07

А есть какие-то лимиты на переводы в ИБ?

Игрался с Накопилкой переводил с неё, потом обратно на неё. Раз десять перевёл, теперь пишет "лимит по операциям превышен".

Не даёт ни на Накопилку, ни с неё перевести, вобще никаких переводов между счетами.

При этом платежи и переводы сторонними ресурсами проходят на ура. Т.е. карта не в блоке.

Горячка говорит, что фактическое зачисление на Накопилку в течении суток и типа поэтому могут быть проблемы. Вобщем звоните завтра, будем разбираться.

Я б может им и поверил, но такая же фигня при попытке перевести деньги с одной своей карты на другую.

Кто не пьёт, тот не рискует.