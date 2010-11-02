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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:09

Re: Банк Восток

V2 написав:cdj2
Що за апарат??
Samsung Galaxy A3 2016 (A300FU).
Почти в каждой подписи его тапок пишет. Как вариант существует A300F, но там оперативки меньше. Всего гиг, а в этом - полтора.
Зображення
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2019 09:29

Банк Восток

Мошенничество со стороны Восток Банка
Пополнял карту с Le Silpo. В результате деньги не пришли на карточку. Сказали в течении суток но до сих пор жду. Попытки звонка в банк ни к чему не привели, мол ждите. Этот лохотрон уже начинает напоминать банк ПУМБ, когда к вам приходят деньги на карточку и их забирают на три дня мол по постановлению Визы.

Неужели вам не стыдно?
Во первых вы создали проблему для меня а во вторых для Le Silpo.

Код операции 24207723
stonefield13
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2019 16:40

  stonefield13 написав:Мошенничество со стороны Восток Банка
Пополнял карту с Le Silpo. В результате деньги не пришли на карточку. Сказали в течении суток но до сих пор жду. Попытки звонка в банк ни к чему не привели, мол ждите. Этот лохотрон уже начинает напоминать банк ПУМБ, когда к вам приходят деньги на карточку и их забирают на три дня мол по постановлению Визы.

Неужели вам не стыдно?
Во первых вы создали проблему для меня а во вторых для Le Silpo.

Код операции 24207723

В банки взагалі є регламенти на такі поповнення як в Комси?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2019 21:56

онлайн поповнення
завжди даю гроші для поповнення картки на касі Сільпо і тут же нею розраховуюсь
таких поповнень вже було десятки.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 17:36

Накопилка уже 10%

Деталі Накопилки
Статус НакопилкиАктивний
Дата відкриття договору3листопада2016
Баланс рахунку в ГРН 160 381,75
Річна відсоткова ставка при сумі від 0,01 до 5000 грн.4.95%
Річна відсоткова ставка при сумі від 5000,01 до 10000 грн.8%
Річна відсоткова ставка при сумі від 10000,01 грн.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 17:46

Re: Банк Восток

  sens написав:Накопилка уже 10%


то більше стало чи навпаки :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:12

  greenozon написав:
  sens написав:Накопилка уже 10%


то більше стало чи навпаки :)

Друге
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  sens написав:Накопилка уже 10%


то більше стало чи навпаки :)

Друге

Было ДВЕНАДЦАТЬ!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:07

Re: Банк Восток

А есть какие-то лимиты на переводы в ИБ?
Игрался с Накопилкой переводил с неё, потом обратно на неё. Раз десять перевёл, теперь пишет "лимит по операциям превышен".
Не даёт ни на Накопилку, ни с неё перевести, вобще никаких переводов между счетами.
При этом платежи и переводы сторонними ресурсами проходят на ура. Т.е. карта не в блоке.
Горячка говорит, что фактическое зачисление на Накопилку в течении суток и типа поэтому могут быть проблемы. Вобщем звоните завтра, будем разбираться.
Я б может им и поверил, но такая же фигня при попытке перевести деньги с одной своей карты на другую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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