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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:08

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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:32

vollena71

а якщо без телефону просто карткою Востоку (із привязкою до сільпо) - будуть по 1 балу чи по 2а за кожну грн давати
карта синя (не червона)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:38

greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:12

щось змінилось за ост. час (мабуть від тоді, як відмінили паперові купончики)
зараз карта востока при оплатою в Сільпо дає 1% (наче плачу в будь якому іншому магазині)

ці цифри бачу в моб. додатку сільпо
+50грн !
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greenozon
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