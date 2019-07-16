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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:08
Квесторе_поверніться написав:
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Хто юзає...є сенс?
в «Сільпо» за оплату додатком ( картами прив`язаними в masterpass ) нараховується додаткові 0,5% балів
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vollena71
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Додано: Вів 16 лип, 2019 18:32
vollena71
а якщо без телефону просто карткою Востоку (із привязкою до сільпо) - будуть по 1 балу чи по 2а за кожну грн давати
карта синя (не червона)
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greenozon
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Додано: Вів 16 лип, 2019 21:38
greenozon
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forumman38
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:12
щось змінилось за ост. час (мабуть від тоді, як відмінили паперові купончики)
зараз карта востока при оплатою в Сільпо дає 1% (наче плачу в будь якому іншому магазині)
ці цифри бачу в моб. додатку сільпо
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greenozon
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