Квесторе_поверніться написав:«Власний Рахунок» вітає Вас! Не проґавте нагоди збільшити бонус – використайте всі персональні пропозиції! Переходьте на новий формат «Власного Рахунку» в мобільному додатку «Сільпо». У ньому зручно стежити за акціями, легко керувати пропозиціями та вигідно накопичувати бали за оплату додатком. Користуйтеся із задоволенням та вигодою! ___ Хто юзає...є сенс?
в «Сільпо» за оплату додатком ( картами прив`язаними в masterpass ) нараховується додаткові 0,5% балів
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Перехід на новий формат рахунків IBAN Шановний клієнт!
В період з 05.08.2019 року по 01.11.2019 року починаємо відкривати рахунки клієнтам у форматі - IBAN.
Що це означає:
- всі нові рахунки з 05.08.2019р. (відкриті з 05.08.2019, а саме поточні/вкладні, карткові, депозитні, ескроу) відкриваються тільки у форматі IBAN: в документах по цих рахунках зазначається код IBAN замість парних реквізитів (номера рахунку + кода Банку); - виписки, інформація по рахунках, довідки, тощо надаються з урахуванням IBAN; - якщо Ваш рахунок було відкрито включно до 04.08.2019, він буде працювати в звичайному режимі до дати переходу на новий формат IBAN (інформація буде надана окремо).
Як отримати код IBAN по рахунку:
- у вересні ми відправимо повідомлення у онлайн-банк; - у будь-якому відділенні банку; - зателефонувати до Контакт-центру, 0 800 30 70 10
Чи потрібно підписувати новий договір або додаткову угоду?
З 1 вересня по 31 грудня 2019 року відкривайте депозит «Максимальний» у відділеннях Банку Восток, що проводять операції з приймання вкладів від фізичних осіб, та вигравайте призи, серед яких: смартфон Samsung Galaxy S10e 6/128 GB, смарт-годинник Samsung GalaxyWatch 46m та навушники Samsung Galaxy Buds.