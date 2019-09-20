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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:08

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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:32

vollena71

а якщо без телефону просто карткою Востоку (із привязкою до сільпо) - будуть по 1 балу чи по 2а за кожну грн давати
карта синя (не червона)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:38

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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:12

щось змінилось за ост. час (мабуть від тоді, як відмінили паперові купончики)
зараз карта востока при оплатою в Сільпо дає 1% (наче плачу в будь якому іншому магазині)

ці цифри бачу в моб. додатку сільпо
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:44

Перехід на новий формат рахунків IBAN
Шановний клієнт!

В період з 05.08.2019 року по 01.11.2019 року починаємо відкривати рахунки клієнтам у форматі - IBAN.


Що це означає:

- всі нові рахунки з 05.08.2019р. (відкриті з 05.08.2019, а саме поточні/вкладні, карткові, депозитні, ескроу) відкриваються тільки у форматі IBAN: в документах по цих рахунках зазначається код IBAN замість парних реквізитів (номера рахунку + кода Банку);
- виписки, інформація по рахунках, довідки, тощо надаються з урахуванням IBAN;
- якщо Ваш рахунок було відкрито включно до 04.08.2019, він буде працювати в звичайному режимі до дати переходу на новий формат IBAN (інформація буде надана окремо).


Як отримати код IBAN по рахунку:

- у вересні ми відправимо повідомлення у онлайн-банк;
- у будь-якому відділенні банку;
- зателефонувати до Контакт-центру, 0 800 30 70 10


Чи потрібно підписувати новий договір або додаткову угоду?

Ні, нічого підписувати не потрібно.


З повагою, Банк Восток
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:37

Нові депозитні продукти і акція під них



З 1 вересня по 31 грудня 2019 року відкривайте депозит «Максимальний» у відділеннях Банку Восток, що проводять операції з приймання вкладів від фізичних осіб, та вигравайте призи, серед яких: смартфон Samsung Galaxy S10e 6/128 GB, смарт-годинник Samsung GalaxyWatch 46m та навушники Samsung Galaxy Buds.

Для участі в акції потрібно:

https://bankvostok.com.ua/about/news/23 ... ksimaljnij
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:36

А чо с ИБ у банки?
Недели 3 не пользовался, вот щас заглянул, а там до сих пор не обновлён остаток по карте после списания 3 недели назад
Вааще пустая история операций
Выписку не даёт сделать
Хто сломал ИБ?
... и в апликухе левые остатки показывает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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