"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:57
Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:38
Если у вас восток слямзил в декабре 10000 грн например и вы до 3 лютого не оспорите это, то денежки будут считаться чесно заработанными. Такое у Фидота вроде было.
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